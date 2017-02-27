﻿شقيق غريزمان يداعب مانشستر يونايتد ويثير فضول جماهيره!

مانشستر – د ب أ: أثار ثيو شقيق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان جدلا كبيرا بين أنصار نادي مانشستر يونايتد، بعد تغريدته على «تويتر»، التي أعرب فيها عن تأييده النادي الإنكليزي خلال المباراة، التي فاز فيها بكأس المحترفين الأحد. وربطت جماهير يونايتد بين ما قاله ثيو وبين انتقال وشيك لمهاجم أتلتيكو مدريد لصفوف ناديها. وأعرب ثيو، الذي يعمل مديرا لأعمال شقيقه وممثلا له، بعدما أنهى غريزمان علاقته بوكيل أعماله السابق في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تأييده ليونايتد. ويرى قطاع كبير من جماهير يونايتد أن التغريدات الأخيرة لثيو على مواقع التواصل الاجتماعي تعد محاولة منه لدفع النادي الإنكليزي لتقديم عرض لأتلتيكو لضم شقيقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبن يفتح الباب أمام العروض لكنه يستبعد الصين!

برلين – د ب أ: أبدى النجم الهولندي آريين روبن لاعب بايرن ميونيخ استعداده لدراسة أي عرض يتلقاه من أندية أخرى عقب انتهاء عقده الحالي في 2018، لكنه استبعد في الوقت نفسه إمكانية انتقاله للعب في الصين. وقال: «كل شيء محتمل في 2018. تعلمت أنه لا يمكن للاعب استبعاد أي شيء في مسيرته. وفي الصين، هناك الكثير من الأموال، وأحيانا تجبر العروض المغرية بعض اللاعبين للتفكير فيها.» ومع ذلك، قال روبن (33 عاما) إنه يرى فرصة انتقاله للعب في الصين «محدودة»، نظرا لأن المال لا يشكل عاملا حاسما في قراراته. وأضاف: «دائما ما أتخذ قراراتي بناء على الاعتبارات الرياضية. وسأستمر هكذا حتى النهاية، المال لن يلعب دورا في ذلك.» ورغم المسيرة الطويلة لروبن مع البايرن، لم يتردد اسمه كثيرا في قائمة المرشحين لارتداء شارة قيادة الفريق خلفا لفيليب لام، الذي يعتزل بنهاية الموسم. وقال روبن: «بالنسبة لمسألة القائد الجديد، أقول إنني سأستمر هنا فقط لعام واحد أو أكثر قليلا، لكنني أشعر بالمسؤولية، ولا يشترط أن أكون قائدا كي أشعر بالمسؤولية.»

لايبزيغ الألماني يفاوض الحارس التشيلي برافو

برلين – الأناضول: دخل لايبزيغ الألماني في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع الحارس التشيلي كلاوديو برافو من مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل. ووفقا لوسائل اعلام تشيلية، فإن لايبزيغ يسعى للظفر بخدمات الحارس الدولي الموسم المقبل، بعدما أصبح من الأندية الكبيرة في ألمانيا ومرشحا بقوة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وأضافت أن رحيل برافو عن السيتي بات مؤكدا بعدما أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب السيتي عدم اقتناعه بالمستوى الفني والبدني للاعب. كما أنه لم يستطع من خلال المباريات التي شارك فيها الموسم الحالي إثبات جدارته، واعتمد المدرب الإسباني على الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

مشجعو كريستال بالاس يخربون حافلة الفريق بالخطأ!

لندن – د ب أ: ذكر تقرير أن مجموعة من مشجعي كريستال بالاس الانكليزي قاموا بتخريب حافلة الفريق بالخطأ، حيث اعتقدوا أنها تخص فريق ميدلزبره المنافس. وأوضح أن الالتباس جاء نظرا لطمس كلمة «نادي كريستال بالاس» التي كانت مكتوبة على الحافلة، خلال الانتظار في أحد الفنادق بجنوب العاصمة البريطانية لندن قبل مباراة بالاس أمام ضيفه ميدلزبره السبت ضمن منافسات الدوري. وجاء الكشف عن الخطأ الذي وقع فيه مشجعو بالاس، من خلال تغريدة نشرها أحد مسؤولي استاد الفريق في «تويتر» حيث كتب: «40 ألف جنيه إسترليني قيمة الاضرار التي لحقت بحافلتنا، للاعتقاد بأنها حافلة ميدلزبره.» وأكد متحدث باسم بالاس، وقوع الحادث قائلا إنه جرى إبلاغ الشرطة.

إصابة الحارس الاسباني أسينخو بقطع في الرباط الصليبي للمرة الرابعة!

فياريال – د ب أ: أصيب سيرخيو أسينخو، حارس فياريال الأسباني، بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الرابعة في مسيرته. وتعرض الحارس للإصابة في ركبته اليسرى عندما قام بحركة مفاجئة للتصدي لتصويبة اللاعب الفرنسي كريم بنزيمه، مهاجم ريال مدريد، وخاض أسينخو جميع مباريات فريقه في الدوري، ولم تتلق شباكه سوى 15 هدفا فقط. ومن المقرر أن يغيب أسينخو، الذي وصل إلى لياقة فنية عالية في الآونة الأخيرة، ستة أشهر عن الملاعب.

لاكورونيا الاسباني يقيل مدربه لسوء النتائج

مدريد – د ب أ: أعلن ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني إقالة المدرب غايزكا غاريتانو، بعد سقوط الفريق برباعية نظيفة أمام نظيره ليغانيس في الدوري الأسباني. وتراجع لاكورونيا، عقب هزيمته أمام ليغانيس، والتي كانت الرابعة له على التوالي، إلى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، ليقترب أكثر فأكثر من دوامة الهبوط. وكشف النادي الأسباني أن غايزكا سيتوجه اليوم إلى المدينة الرياضية التابعة للنادي لتوديع الفريق، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.