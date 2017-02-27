﻿بطولة دبي للتنس: فيدرر يصعد بسهولة إلى الدور الثاني

دبي – د ب أ: لم يواجه نجم التنس السويسري روجيه فيدرر أي صعوبة تذكر في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما تغلب على الفرنسي بينوا بيير 6/1 و6/3 في الدور الأول.

واحتاج فيدرر إلى 54 دقيقة لحسم الفوز في أول مباراة له منذ التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة. وحقق فيدرر فوزه رقم 48 في بطولة دبي، والـ11 له على التوالي في الإمارات، علما أنه لم يتعرض لأي خسارة في بطولة سوق دبي الحرة منذ 2013. وحقق فيدرر الفائز بلقب بطولة دبي سبع مرات، فوزه الرابع بدون أن يخسر أي مجموعة أمام بيير. ويلتقي فيدرر في دور الستة عشر مع الفائز من مباراة ميخائيل يوجني ويفغيني دونسكوي. وتجاوز الألماني فيليب كولشرايبر عقبة جيل مولر لاعب لوكسمبورغ، في بداية مشواره بالبطولة وتغلب عليه 6/4 و7/6. وصعد إلى الدور الثاني أيضا، الأسباني مارسيل غرانوييرس بفوزه على التشيكي ييري فيسيلي 6/3 و6/2، ومواطنه غييرمو غارسيا لوبيز بالفوز على الصربي فيكتور ترويسكي 6/4 و6/3 .