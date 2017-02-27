﻿فورمولا ـ 1: فيتيل يتألق في افتتاح تجارب برشلونة التمهيدية للموسم

برشلونة (أسبانيا) – د ب أ: تألق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري، مسجلا أسرع زمن على مضمار كتالونيا بمدينة برشلونة الأسبانية في افتتاح التجارب التمهيدية لكأس العالم لسباقات فورمولا-1 لموسم 2017، وتلاه الفنلندي فالتيري بوتاس الوافد الجديد لفريق مرسيدس.

وسجل فيتيل أسرع زمن للفة، حيث قطعها في دقيقة واحدة و22.791 ثانية، وجاء بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.3 ثانية. وشهد اليوم الأول من تجارب برشلونة الظهور الأول لبوتاس بسيارة فريق مرسيدس، والذي انتقل له من ويليامز، ليحل مكان الألماني نيكو روزبرغ الذي أعلن اعتزاله عقب تتويجه بطلا للعالم الموسم الماضي. وسجل بوتاس أكبر عدد من اللفات بين المشاركين على مضمار كتالونيا حيث قطع 79 لفة، ويرجح أن السبب يكمن في قرار مرسيدس باتباع سياسة المداورة بينه وزميله البريطاني لويس هاميلتون بين الفترتين الصباحية والمسائية في التجارب. وتستمر الجولة الأولى من التجارب لأربعة أيام، بينما تقام الجولة الثانية الأخيرة على المضمار نفسه، بين السابع والعاشر من أذار/ مارس المقبل. وتفتتح بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي بمدينة ملبورن في 26 مارس. ويحق لكل من الفرق العشرة المنافسة ببطولة العالم، المشاركة في التجارب بسيارة واحدة في كل يوم من أيام التجارب. ومع البداية القوية لفيراري ومرسيدس في التجارب، اختلف الحال لفريق مكلارين الذي توقفت سيارته بعد لفة واحدة بسبب مشكلة في المحرك، كما تسبب دانييل ريكاردو سائق ريد بول في رفع العلم الأحمر بسبب توقفه على أرضية المضمار.