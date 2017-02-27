﻿تألق غريفن يقود كليبرز الى الفوز على هورنيتس

لوس أنجليس – د ب أ: حقق بليك غريفن أفضل رقم له بالموسم، حيث سجل 43 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على ضيفه تشارلوت هورنيتس 124/121 ضمن للمحترفين.

وأحرز كريس بول 15 نقطة و17 تمريرة حاسمة لكليبرز، بينما كان كيمبا ووكر أبرز عناصر هورنيتس حيث سجل 34 نقطة وأضاف زميله نيكولاس باتوم 31 نقطة، لكنهما لم ينجحا في إنقاذ الفريق من الهزيمة. ورفع كليبرز عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 36 مقابل 23 هزيمة، بينما كانت الخسارة هي الرابعة والثلاثين لهورنيتس مقابل 25 انتصارا. وأحرز راسل ويستبروك 41 نقطة وسجل الثلاثية المزدوجة رقم 29 له هذا الموسم، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على نيو أورلينز بيليكانز 118/110 .وتألق ويستبروك بشكل كبير خلال الربع الأخير من المباراة حيث سجل فيه 21 نقطة، وأحرز خلال المباراة 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة. وأضاف إنيس كانتر 20 نقطة وتسع متابعات لأوكلاهوما، كما سجل زميله ستيفن أدامز 13 نقطة، ليحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي. وتغلب بوسطن سيلتيكس على مضيف ديترويت بيستونز 104/98 وتورونتو رابتورز على بورتلاند تريل بليزرز 112/106، ويوتا جاز على مضيفه واشنطن ويزاردز 102/92 وممفيس غريزليس على مضيفه دنفر ناغتس 105/98 .