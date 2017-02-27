﻿لخويا يفرض التعادل على الفتح… وخسارة الأهلي والجزيرة الإماراتيين والتعاون السعودي

عواصم – د ب أ: أهدر فريق الفتح السعودي فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع ضيفه لخويا القطري 2/2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري ابطال آسيا لكرة القدم، في حين تعادلت فرق المجموعة الاولى بالرصيد، حيث أصبح لدى الاهلي الاماراتي والتعاون السعودي ولوكوموتيف طشقند الأوزكي واستقلال طهران الايراني 3 نقاط لكل منها بعد مرور جولتين.

وبادر المهاجم المغربي الدولي يوسف العربي بالتسجيل لفريق لخويا في الدقيقة 19، لكن البرازيلي ناثان جونيور أدرك التعادل للفتح من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول. وأضاف سفيان البيشي الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 56، لكن لاعب الوسط الكوري الجنوبي تي هي نام أدرك التعادل للخويا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وفي المجموعة ذاتها، عمق فريق استقلال خوزستان الإيراني جروح مضيفه الجزيرة الإماراتي وفاز عليه 1/صفر في استاد «محمد بن زايد» بنادي الجزيرة، في العاصمة الاماراتية أبوظبي. ويدين استقلال خوزستان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكاميروني المخضرم الويس نونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية. وفاز استقلال خوزستان في الجولة الأولى على الفتح السعودي 1/صفر فيما خسر الجزيرة أمام لخويا القطري صفر/3. وتصدر استقلال خوزستان ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط وتذيل الجزيرة الترتيب بلا رصيد من النقاط. وعزز لخويا موقعه في المركز الثاني برصيد أربع نقاط مقابل نقطة واحدة للفتح في المركز الثالث.

وضمن مباريات المجموعة الأولى، حرم لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني ضيفه الأهلي الإماراتي من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، حيث تغلب عليه 2/صفر في الجولة الثانية. وحصد لوكوموتيف بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا مع الأهلي. وافتتح لوكوموتيف التسجيل في الثواني الأولى من المباراة عن طريق سلامات كوتبييف ثم أضاف مارات بيكماييف الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 57 .وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، تغلب فريق استقلال طهران الإيراني على التعاون السعودي 3/صفر في «مجمع السلطان قابوس» في سلطنة عمان، وتقدم كافح رضائي بهدف لاستقلال طهران بعد مضي دقيقة واحدة فقط من بداية المباراة. وفي الشوط الثاني أضاف محسن كريمي والبرازيلي لياندرو بادوفاني الهدفين الثاني والثالث لاستقلال طهران في الدقيقتين 70 و88. وحصد استقلال طهران أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الاوزبكي والتعاون والأهلي الإماراتي حيث تملك جميع فرق المجموعة ثلاث نقاط.