﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان يواصل مطاردة الصدارة بانتصار ساحق على مارسيليا

باريس – د ب أ: واصل باريس سان جيرمان ملاحقة موناكو متصدر الدوري الفرنسي، وحقق انتصارا ساحقا خارج ملعبه، حيث تغلب على مضيفه مارسيليا 5/1 في ختام المرحلة السابعة والعشرين، وتغلب ليون على ميتز 5/صفر وكان على سانت إيتيان 1/صفر.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو، وبفارق الأهداف فقط أمام نيس، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع. وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ماركوس كوريا وإدينسون كافاني في الدقيقتين السادسة و16. وفي الشوط الثاني عزز سان جيرمان تقدمه بهدفين سجلهما لوكاس مورا وجوليان دراكسلر في الدقيقتين 50 و61، ثم رد مارسيليا بهدف وحيد سجله رود فاني في الدقيقة 70، قبل أن يختتم بليس ماتويدي التسجيل بالهدف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 72 .وعزز ليون موقعه في المركز الرابع بعدما حقق انتصارا ساحقا على ملعبه وتغلب على ميتز 5/صفر. ورفع ليون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد ميتز عند 28 نقطة في المركز السابع عشر، وتتبقى لكل فريق مباراة مؤجلة. وسجل الأهداف الخمسة ممفيس ديباي (هدفان) في الدقيقتين 43 و53 وايفان باليو لاعب ميتز (بالخطأ في مرماه) وألكسندر لاكازيت وماثيو فالبوينا في الدقائق 74 و78 و90 .وابتعد كان خطوة كبيرة عن مراكز الهبوط بعدما تغلب على مضيفه سانت إيتيان 1/صفر. ورفع كان رصيده إلى 31 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة في المركز السادس.