﻿الدوري الألماني: فولفسبورغ يقيل مدربه اسماعيل ويعين يونكر

برلين – د ب أ: أعلن فولفسبورغ الألماني، تعيين الهولندي أندرياس يونكر مدرباً للفريق بعقد يستمر حتى 2018 .

وبات يونكر (54 عاما) ثالث مدرب لفولفسبورغ هذا الموسم بعد ديتر هيكينغ، وفاليرين إسماعيل الذي أقيل من المنصب مساء الأحد، بعد 15 مباراة فقط قاد فيها الفريق، بسبب سوء النتائج، وكان آخرها الهزيمة على ملعبه أمام فيردر بريمن 1/2 مساء الجمعة. ويحتل فولفسبورغ المركز الرابع عشر في الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط. وكان يونكر مدربا مساعدا لهيكينغ في فولفسبورغ بين 2012 و2014 ثم انتقل لقيادة أكاديمية الشباب بنادي أرسنال. وستكون المباراة المقررة أمام ماينز السبت المقبل، الأولى لفولفسبورغ تحت قيادة يونكر. وقال أولاف ريبه مدير الكرة بفولفسبورغ: «يونكر يعرف فولفسبورغ جيدا وظل متواصلا بانتظام مع النادي حتى بعد انتقاله للعمل في لندن. عدة عوامل رجحت اتخاذنا هذا القرار بشكل سريع.» وأضاف: «يونكر يحمل تجارب تدريبية دولية ويتمتع بخبرة تكتيكية، وهو ما نحتاج إليه من أجل إعادة فولفسبورغ إلى المسار الصحيح بشكل سريع ومستدام.» وكان فولفسبورج توج بكأس ألمانيا عام 2015 وتأهل لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة هيكينغ، لكنه قدم مستويات مخيبة للأمال في الموسم الماضي واستمرت خلال الموسم الجاري. وبعد إقالة هيكينغ، عين إسماعيل مدربا مؤقتا، قبل أن يتعاقد معه النادي بشكل نهائي، لكن حصد 16 نقطة فقط خلال 15 مباراة تحت قيادته، واقترب بالفريق بشكل كبير من خطر الهبوط. ويتمتع يونكر بخبرة تدريبية كبيرة وسيعلق الفريق وجماهيره الأمال عليه في تفادي الهبوط للمرة الأولى منذ صعوده أول مرة إلى الدرجة الأولى في 1997 .