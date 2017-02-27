﻿الكرة الإيطالية: صراع القمة في الدوري ينتقل إلى المربع الذهبي في الكأس!

روما – د ب أ: عندما تنطلق منافسات الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا اليوم، يتجدد الصراع بين أندية مقدمة الدوري الإيطالي، حيث يتنافس على بطاقتي النهائي أربعة من الفرق أصحاب المراكز الخمسة الأولى بالدوري.

وتفتتح منافسات ذهاب الدور قبل النهائي اليوم بلقاء يوفنتوس حامل اللقب مع نابولي، بينما يلتقي لاتسيو مع روما مساء الأربعاء في دربي العاصمة الإيطالية. ويبدو نابولي الأشد حاجة لتحقيق نتيجة إيجابية لاستعادة توازنه بعد الهزيمة على ملعبه أمام أتلانتا صفر/2 في المرحلة الماضية من الدوري، لكن ربما يشكل التعادل على ملعب يوفنتوس نتيجة مرضية له، خاصة وأن يوفنتوس حقق الفوز في آخر 30 مباراة على ملعبه بالدوري، وتغلب على نابولي 2/1 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتشكل المباراة، بداية لأسبوع عصيب لنابولي، حيث يحل بعدها ضيفا على روما السبت المقبل ثم يستضيف ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في إياب دور الستة عشر من البطولة، علما أن الريال فاز 3/1 ذهابا. وتجمد رصيد نابولي عند 54 نقطة، إثر هزيمته أمام أتلانتا، ليتأخر في المركز الثالث في الدوري بفارق 12 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس وبفارق خمس نقاط خلف روما الثاني. ويتطلع يوفنتوس إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس للموسم الثالث على التوالي، بعدما أصبح أول فريق يتوج بالثنائية في موسمين متتاليين، كذلك يتطلع إلى رقم قياسي آخر بإحراز لقب الدوري للموسم السادس على التوالي، ووضع قدما في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على بورتو البرتغالي في عقر داره 2/صفر في ذهاب دور الستة عشر. وينتظر أن يقود النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين هجوم يوفنتوس في مواجهة فريقه السابق، بينما يعلق نابولي أماله على مهاجمه البولندي أركاديوس ميليك الذي اقترب من العودة لمستواه بعد نجاح الجراحة التي خضع لها في الركبة. وقال كيليني إنه يدرك سرعة ومهارة مهاجمي نابولي، دريس ميرتنز ولورينزو إنسيني، وأن نابولي يملك أقوى خط هجوم في الدوري حيث سجل 60 هدفا.

ولا شك في أن لاتسيو يدرك جيدا خطورة البلجيكي المتألق راديا ناينغولان لاعب وسط روما، والذي سجل ثنائية في المباراة التي فاز بها على الإنتر 3/1، كما سجل في المباراة التي انتهت بالفوز 2/صفر على لاتسيو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ضمن الدوري. وحقق روما الفوز أمام الإنت ، ليحافظ على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن المتصدر يوفنتوس، كما حقق لاتسيو الفوز على أودينيزي 1/صفر لينافس في المركز الخامس على مقعد بالدوري الأوروبي. وتقام مباراتي الإياب يومي الرابع والخامس من نيسان/ أبريل المقبل.