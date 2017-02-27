﻿إبراهيموفيتش ومورينيو يشيدان بتتويج مانشستر يونايتد

لندن – د ب أ: أبدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد سعادته البالغة بتتويج فريقه ب للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3/2 على ساوثهامبتون في المباراة النهائية.

وقال إبراهيموفيتش، الذي سجل هدفين، أحدهما في الدقائق الأخيرة: «الأمر يبدو لطيفا للغاية… إنه جهد جماعي، هذه هي جماعية الفريق». وأضاف: «هذا هو الهدف الذي جئت من أجله، أن أفوز، وبالفعل فزت اليوم». وواصل إبراهيموفيتش إبداعه مع يونايتد، الذي انتقل إليه الصيف الماضي من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، حيث رفع رصيده التهديفي معه إلى 26 هدفا في مختلف المسابقات. وأثني البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد على فوز فريقه، حيث قال: «ليس من السهل أن تفوز بالألقاب. دائما ما يمثل التتويج بالبطولات أمرا مميزا». وتوج مورينيو، الذي سبق له تدريب تشلسي، بكأس المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله أليكس فيرغسون وبرايان كلاف.