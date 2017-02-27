﻿الدوري الاسباني: انتفاضة ريال مدريد تعيده إلى الصدارة بعد قلب تخلفه بهدفين إلى فوز رائع على فياريال

مدريد – رويترز: قلب ريال مدريد تأخره بهدفين سريعين في بداية الشوط الثاني إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال ليستعيد صدارة الدوري الاسباني من برشلونة الذي فاز 2-1 على أتلتيكو مدريد.

ورفع الريال رصيده إلى 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة ويتقدم بنقطة واحدة على برشلونة بينما يأتي اشبيلية في المركز الثالث برصيد 52 نقطة. وبدا الريال في طريقه لهزيمة ثانية على التوالي بعد الخسارة 2-1 أمام بلنسية وفقدان صدارة المسابقة عندما اهتزت شباكه مرتين في أول 11 دقيقة من الشوط الثاني عبر ميغيل تريغيروس وسيدريك باكامبو. لكن غاريث بيل قاد انتفاضة الريال عندما قلص الفارق بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال في الدقيقة 64. وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 74. وقفز البديل الفارو موراتا أعلى من الجميع ليقابل تمريرة عرضية من مارسيلو داخل الشباك قبل النهاية بسبع دقائق.

وأحرز ليونيل ميسي هدفا حاسما قرب النهاية للمرة الثانية في أسبوع واحد ليقود برشلونة لفوز ثمين 2-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد. وتقدم رافينيا بهدف لبرشلونة في الدقيقة 64 وأدرك المدافع دييغو غودين التعادل بعد ست دقائق ليستعيد ذكريات الهدف الذي سجله في برشلونة وقاد أتلتيكو لإحراز لقب الدوري في مايو/ أيار 2014. وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ميسي كرة ارتدت من الدفاع وتابعها من مدى قريب ليحرز هدف الانتصار لبرشلونة. وبدا أن برشلونة لا يزال يعاني من فقدان الثقة بعد هزيمة قاسية 4-صفر في ضيافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وبدأت المباراة بشكل متواضع لكن الحارس مارك أندريه تيرشتيغن أنقذ سلسلة من الفرص الخطيرة. لكن ميسي كرر ما فعله أمام ليغانيس في الجولة الماضية عندما سجل هدف الانتصار 2-1 في الدقيقة الأخيرة ونجح مجددا في إعادة برشلونة للطريق الصحيح في المنافسة على اللقب. وبدأ أتلتيكو المباراة بقوة بعدما تلقى دفعة معنوية بالفوز 4-2 على باير ليفركوزن في دوري الأبطال، واستحوذ بشكل أكبر على الكرة وكان قريبا طوال الوقت من منطقة جزاء برشلونة. وتألق تيرشتيغن ومنع غريزمان من التسجيل بإبعاد كرة فوق العارضة في الشوط الأول والتصدي بركبته لمحاولة خطيرة من المهاجم الفرنسي بعد انطلاق الشوط الثاني. وفي المقابل ظهر يان أوبلاك حارس أتلتيكو بشكل رائع أيضا، وأبعد ركلة حرة نفذها ميسي بعد عودته من إصابة تسببت في غيابه عشرة أسابيع، بينما تم إلغاء هدف سجله لويس سواريز بداعي وجود خطأ. واستغل رافينيا ارتباكا في منطقة الجزاء وسجل الهدف الأول بينما جاء هدف الانتصار بطريقة مشابهة بعدما تابع ميسي تسديدة ارتدت من الدفاع وتهادت أمامه قبل النهاية. وقال غابي قائد أتلتيكو: «أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع لكن المنافس تابع كرتين مرتدتين وحصل على الأفضلية وحصد النقاط الثلاث.» وأضاف لويس إنريكي مدرب برشلونة: «كانت مباراة قتالية بحثا عن الفوز. عانينا في الشوط الأول بسبب ضغط المنافس وأرضية الملعب لكننا سجلنا في النهاية وهذا منحنا دفعة معنوية كبيرة».