﻿السجن مدى الحياة عقوبة القيادة المتهورة في ألمانيا

برلين ـ د ب أ: قضت المحكمة الإقليمية بالعاصمة الألمانية برلين الاثنين بالسجن مدى الحياة على متهمين قاما بسباق سيارات غــير قانوني وتسببا في مقتل رجل.

يذكر أن الرجلين 28/ و25 عاما/ تسببا في حادث خطير بالقرب من متجر ليلة الأول من شهر شباط/فبراير عام 2016 وصدم أحدهما سيارة جيب، ما أسفر عن وفاة قائدها البالغ من العمر 69 عاماً ووصفت خبيرة نفسية خلال جلسة المحاكمة حالة أحد الرجلين بأنه اغتر بنفسه أثناء القيادة، موضحة أنه كان يهدف للفوز بالسباق وإرضاء غروره، دون إدراك بما اقترفه من ذنب.