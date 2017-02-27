﻿وفاة أطول رجل في بريطانيا عن 36 عاما

لندن ـ أ ف ب: توفي الممثل نيل فينغلتون أطول رجل في بريطانيا والذي شارك في مسلسل «جايم اوف ثرونز» عن 36 عاماً، حسب ما أعلن النادي البريطاني لطوال القامة. وقالت المجموعة على صفحتها في موقع فيسبوك «لقد تلقينا بحزن خبر وفاة نيل فينغلتون السبت، وهو أطول رجل في بريطانيا».

وتوفي هذا الشاب البالغ طوله مترين و32 سنتيمتراً بسبب قصور في القلب، حسب وسائل الإعلام المحلية.

ولد نيل فينغلتون في «دارام» شمال شرق انكلترا، وكان لاعب كرة سلة في الولايات المتحدة وفي اسبانيا، ثم عاد الى بريطانيا ليعمل في السينما. ومن أشهر الأعمال التي مثل فيها «إكس مان» في العام 2011 و»جايم اوف ثرونز» الذي أدى فيه دور «ماغ» الجبار.

وأثار الاعلان عن وفاته سيلاً من التحيات والتعازي على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب ايان وايت أحد الممثلين في «جايم اوف ثرونز» على موقع تويتر «أشعر بحزن عميق.. لقد حقق أحلامه، فليرقد في سلام». يذكر أن أطول رجل في العالم هو التركي سلطان كوسين البالغ طوله مترين و51 سنتيمترًا.