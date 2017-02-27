﻿حل لغز ظهور الورد لدى بعض النباتات البرية

باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة فرنسية حديثة تناولت نبتة لا تنمو سوى في الصحارى الافريقية، لغزاً لطالما حير العلماء، وهو كيفية ظهور الورد على بعض أنواع النبات الذي يتمتع بنظام معقد وفعال جداً للتكاثر.

وقال عالم الأحياء فرنسوا بارسي مدير مركز الأبحاث في جامعة غرونوبل «لقد كشفنا جزءاً مما كان تشارلز داروين يسميه اللغز البشع» حول أصل النبات الحامل للأزهار. وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة «نيو بيتولوجيست» العلمية. وحسب العلماء، انتشر النبات على اليابسة قبل 400 مليون سنة، لكن النبات الحامل للأزهار ظهر قبل 150 مليون سنة فقط.

وقبل ظهور النبات الحامل للأزهار، كان النبات المنتشر من النوع العاري البذور، مع نظام تكاثر بدائي، ومنها الصنوبريات التي ما زالت موجودة في عصرنا. وكان هذا النبات يتلاقح بين الذكور والاناث اعتماداً على الهواء الذي يحمل اللقاح «ولم تكن هذه الطريقة الأفضل من حيث الفاعلية» حسب العالم الفرنسي.

ثم اختلف الأمر مع النبات الحامل للورد، إذ ان الزهرة تجمع أعضاء الذكور والإناث معا، تحيط بها البتلات، وهو «نظام للتكاثر فعال بشكل مذهل» حسب الباحثين. ولفهم كيف ظهرت الورود، درس العلماء الخاصيات الوراثية لإحدى النباتات العارية اللقاح «فلفتشيا ميرابيليس» التي يمكن ان تعيش ألف عام. وتعيش هذه النبتة حصراً في الصحارى الساحلية في ناميبيا وانغولا. ولاحظ العلماء وجود ما يشبه البدايات المتعثرة لتشكل زهور فيها.

وقال الباحثون «حتى تنشأ الورود، لا يكفي جود الجينات فقــط، بل ينبغي ان تكون موجودة ضمن شبكة، يطلق بعضها عمل الاخرى وهكذا».