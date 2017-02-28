البيت الأبيض يجدد دفاعه على عملية الإنزال في اليمن

واشنطن- الاناضول- جدد البيت الأبيض، الإثنين، دفاعه عن عملية الإنزال التي نفذها الجيش الأمريكي في اليمن الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جندي أمريكي، وتحطم مروحية، إضافة إلى مقتل عدد من عناصر القاعدة، ومدنيين بينهم أطفال ونساء.

جاء ذلك ردا على دعوة بيل أوينز، والد الجندي القتيل ويليام، إلى إجراء تحقيق في الظروف التي أدت لمقتل ابنه، واصفا عملية الإنزال، التي جرت في محافظة البيضاء (وسط اليمن) في 29 يناير/ كانون الثاني، بأنها “غبية”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، ضمن الموجز الصحفي اليومي للبيت الأبيض من واشنطن، إن عملية الإنزال تلك أدت إلى “جمع الكثير من المعلومات التي ستساعد في ضمان أمننا”.

وأضاف سبايسر أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري حالياً 3 عمليات تقييم للعملية، والظروف التي جرت بها.

وأوضح أن قرار إجراء عمليات تقييم لعملية الإنزال تم اتخاذه لثلاثة أسباب هي: وقوع ضحايا أمريكيين، ومقتل مدنيين، وتعرض المعدات لأضرار وهو تحطم المروحية.

واعتبر أن أوينز “مات كبطل”، لافتا إلى أن القتيل كان يعرف بالمخاطرات التي تتخلل عمله.

وحسب البنتاغون، أدت عملية الإنزال في البيضاء إلى مقتل الجندي ويليام بيل أوينز، وتحطم مروحية للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى سقوط 14 قتيل للقاعدة، ومقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.