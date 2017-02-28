محكمة أمريكية ترفض تعليق استئناف بشأن حظر السفر الذي أصدره ترامب

سان فرانسيسكو- رويترز- رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا من وزارة العدل بتعليق استئناف يتعلق بأمر الحظر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقد يزيد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الدائرة التاسعة الضغط على إدارة ترامب لتوضيح نوايها فيما يتعلق بالأمر التنفيذي المثير للجدل.

كانت المحكمة قد علقت حظر السفر في وقت سابق من الشهر الحالي مع استمرار الإجراءات القضائية بشأنه. وقال ترامب إنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا جديدا يتصدى للمخاوف التي أبداها قضاة محكمة الاستئناف.

وكان ترامب قال إن القيود على السفر ضرورية لحماية الولايات المتحدة من هجمات الإسلاميين المتشددين. وحظر الأمر الذي أصدره دخول المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى البلاد لمدة 90 يوما. ومنع دخول اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء المنتمين لسوريا الذين حظر دخولهم لأجل غير مسمى.

وكانت المحكمة قد وجهت وزارة العدل إلى تقديم دفاع قانوني عن حظر السفر في وقت لاحق هذا الأسبوع. لكن نظرا لنية ترامب إصدار أمر جديد طلبت الوزارة الأسبوع الماضي من المحكمة تعليق الاستئناف.

وقالت ولاية واشنطن ردا على ذلك إن إدارة ترامب قالت إنها ستتابع الطعن وتصدر أيضا أمرا جديدا.

وقال مكتب الادعاء في واشنطن في بيان إلى المحكمة يطالب بالمضي في الدعوى “طوال تلك الإجراءات يبدو أن هناك ضعفا في الاتصال بين وزارة العدل والبيت الأبيض”.

ورفض ممثلون عن الوزارة التعليق.