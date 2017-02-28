مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة فوق منطقة سكنية في كاليفورنيا

لوس أنجليس- د ب أ- قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فوق منطقة سكنية بمدينة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما ذكره مدير إدارة الإطفاء المحلية مايكل مور للصحفيين.

وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان الضحايا ممن كانوا على متن الطائرة، التي كانت تقل خمسة أشخاص، أو كانوا بداخل المنزلين اللذين تحطمت فوقهما الطائرة.

وقال مور: “لا نزال نبحث عن الضحايا بشكل نشط .. ويشمل ذلك منزلين ويتردد أنه كان هناك سكان في كلا المنزلين، وقد استطعنا الوصول إلى شخص في المنزل قتل أيضا”.

وتردد أن هناك شخصين بالغين وثلاثة مراهقين كانوا على متن الطائرة.