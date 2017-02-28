ملك السعودية يتعاون مع إندونيسيا لمحاربة تنظيم الدولة

جاكرتا- رويترز- قال سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا لرويترز الثلاثاء إن من المنتظر أن يوقع الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية عشرة اتفاقات خلال زيارته لإندونيسيا مع التركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقال السفير أسامة محمد عبد الله الشعيبي إن الملك سلمان الذي بدأ يوم الأحد جولة آسيوية تستمر شهرا لتعزيز العلاقات والبحث عن فرص للاستثمار سيكون في إندونيسيا في الفترة من الأول حتى 12 مارس آذار.

وتابع أن هناك الكثير من مذكرات التفاهم التي سيجري التوقيع عليها في إندونيسيا مضيفا أن أهم شيء هو محاربة الإرهاب لأن السعودية ترى أنه يجب التعاون من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشعر السلطات في إندونيسيا بقلق متزايد بعد سلسلة هجمات خلال العام المنصرم ألقي باللوم فيها على مؤيدين للتنظيم المتشدد.

وقال الشعيبي إن السعودية وإندونيسيا ستتعاونان أيضا في مجالات أخرى مثل النفط والغاز والتعليم.

وقال إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط -ولها اتفاق قائم حاليا مع شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة حجمه خمسة مليارات دولار لتطوير مصفاة في جاوة الوسطى- قد توقع هذا العام المزيد من المشاريع المعروضة من برتامينا.