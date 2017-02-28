فجر العادلي تناشد ميركل النأي عن السيسي

برلين- د ب أ- بعد أن أثارت ضجة عام 2015 خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية ببرلين، ناشدت طالبة الطب المصرية-الألمانية فجر العادلي المستشارة أنغيلا ميركل بالنأي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت العادلي (23 عاما) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين إنه (عبد الفتاح السيسي) ديكتاتور ومسؤول عن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.

وفي إشارة إلى زيارة ميركل لمصر بعد غد الخميس، قالت العادلي: “لا ينبغي للسيدة ميركل بيع المبادئ الألمانية وقيم الديمقراطية وسيادة القانون بثمن بخس من أجل عقد محتمل لاتفاقية لاجئين مع مصر أو تعزيز للعلاقات الاقتصادية”.

يذكر أن أفرادا من الوفد الصحفي المصري أثاروا جلبة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مقر المستشارية في حزيران/ يونيو عام 2015 بين ميركل والسيسي، حيث قاموا بالتصفيق أكثر من مرة للسيسي، وهو ما يعد انتهاكا للمبادئ الصحفية وفقا للأعراف الألمانية. وكانت فجر العادلي، التي تحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، تشارك في المؤتمر كصحفية حرة، وحاولت بصوت مرتفع طلب طرح سؤال خلال المؤتمر إلا أن محاولتها باءت بالفشل، فقامت العادلي بنعت السيسي بالقاتل، وهو ما أدى إلى انتفاض أعضاء الوفد الصحفي المصري في وجه العادلي بغضب وتعالت صيحاتهم بهتاف “تحيا مصر، تحيا مصر”.

وذكرت العادلي في تصريحاتها لـ”د ب أ” أن تصرفها في المؤتمر الصحفي آنذاك لم يكن له أي تبعات قانونية، مضيفة أنه لم يتم حظر دخولها لمقر المستشارية، مشيرة إلى أنها نشأت في ألمانيا وتدافع عن القيم السائدة محليا مثل آخرون كثيرون.

يذكر أن السيسي أطاح عندما كان في منصب وزير الدفاع بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 عقب مظاهرات شعبية مناهضة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، وصار السيسي رئيسا للبلاد عقب انتخابات أجريت عام 2014.

وبحسب بيانات نشطاء حقوقيين، يقبع عشرات الآلاف من عناصر المعارضة في السجون دون إجراءات محاكمة في بعض الحالات.