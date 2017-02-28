القوات الموالية للرئيس اليمني تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في مأرب

صنعاء- د ب أ- أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون والقوات الموالية لهم في محافظة مأرب (173 كلم شرق صنعاء).

ووفقا لما ذكره مركز سبأ الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن “منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي والقوات الموالية لهم على مدينة مأرب فجر اليوم”، دون أن تشير إلى سقوط أي خسائر.

وسبق أن اعترضت منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” التابعة لقوات التحالف العربي عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على مدى الأشهر الماضية في مأرب.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديرية صرواح غرب مأرب.

وتعتبر مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة.