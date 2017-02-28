صدور حكم بالاعدام في قضية مقتل قائد الشرطة السابق في الجزائر بيد مساعده

الجزائر- أ ف ب- اصدرت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية مساء الاثنين حكما بالاعدام بحق المساعد السابق للمدير العام للامن الوطني الجزائري في جريمة قتل رئيسه في 2010، بحسب وكالة الانباء الجزائرية الحكومية.

وادانت المحكمة شعيب ولطاش المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني، العقيد علي تونسي في مكتبه في 25 شباط/ فبراير 2010، بتهمة “القتل العمد مع الترصد”.

واتى الحكم متطابقا مع طلبات الادعاء. وامام هيئة الدفاع عن المتهم ثمانية ايام للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

ورغم صدور احكام بالاعدام في الجزائر فانها لا تطبق بموجب وقف تنفيذ يعود إلى 1993.

وكان شعيب اطلق النار في 25 شباط/ فبراير 2010 على تونسي في مكتبه بعد نقاش حاد، بحسب الاتهام.

واستبعدت المحكمة فرضية الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بها المتهم قائلا انه اطلق النار على رئيسه بعد ان هدده بقطاعة ورق.

وكان تونسي عين على رأس الادارة العامة للامن الوطني الجزائري في 1994 حين كان عنف المجموعات الاسلامية المسلحة ضد قوات الامن في ذروته.

وتمكن تونسي من ارساء عملية تامين فعالة للعاصمة الجزائرية وضواحيها بعد اعتداءات انتحارية لتنظيم القاعدة بسيارات مفخخة في العاصمة الجزائر في نيسان/ ابريل وكانون الاول/ ديسمبر 2007.