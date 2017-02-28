كوريا الشمالية ترسل وفدا رفيع المستوى لطلب تسلم جثمان كيم جونغ نام من ماليزيا

كوالالمبور- د ب أ- أرسلت بيونغ يانغ وفدا رفيع المستوى إلى ماليزيا لتسلم جثمان كيم جونغ نام، الأخ المغترب غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد أن تم اغتياله في 13 شباط/ فبراير في مطار كوالالمبور الدولي.

وقال ري تون إيل، نائب السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة سابقا وأحد أفراد الوفد الذي تم إرساله إلى كوالالمبور، إن الهدف من زيارته هو “المناقشة بشأن جثمان المواطن الكوري الشمالي الذي قتل في ماليزيا”.

كما قال أمام السفارة الكورية الشمالية الثلاثاء إنه يعتزم أيضا “الاستفسار حول اعتقال مواطن كوري شمالي” فيما يتعلق بالقضية.