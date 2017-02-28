الأمن العراقي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ضد العبادي في محافظة واسط

الكوت- د ب أ- استخدمت قوات الأمن العراقية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي في محافظة واسط / 170 كم جنوب بغداد./

وخرج المئات من المتظاهرين الثلاثاء في مدينة الكوت مركز محافظة واسط ضد العبادي الذي يتواجد هناك لترؤس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء العراقي.

وطالب المتظاهرون، وغالبيتهم من طلاب جامعة واسط حيث تواجد العبادي هناك، بالإصلاحات مرددين هتافات ضده الأمر الذي دفع القوات الأمنية إلى إطلاق الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع.

واضطر العبادي إلى ترك الجامعة والذهاب إلى مبنى المحافظة حيث اجتمع بقادة الجيش والشرطة وأعضاء مجلس المحافظة.