أردوغان: منبج هي الخطوة التالية في عملية سوريا

أنقرة- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا ستتحرك صوب بلدة منبج في شمال سوريا بعد إكمال عمليتها في الباب مثلما كان مخططا في الأساس.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة قبل بدء زيارة رسمية لباكستان إنه يتعين تحريك وحدات حماية الشعب الكردية- التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية- إلى شرق نهر الفرات.

كما استبعد الرئيس التركي أي فرصة للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية.