ليلى غفران: هذا ما فعلته للخروج من أزمتي بعد مقتل ابنتي

القاهرة ـ تحدثت الفنانة المغربية ليلى غفران عن الأثر النفسي الذي سببه لها حادث مقتل ابنتها هبة ابراهيم العقاد في عام 2008.

الفنانة المغربية قالت إنها مرت بظروف قاسية جدا منذ مقتل ابنتها، حيث لم يكن من السهل عليها تجاوز هذه المحنة الشديدة، وهو ما جعلها تبتعد عن الفن طوال السنوات الماضية.

ليلى أكدت أنها أدركت أخيرا أن الغناء هو الحل للخروج من أزمتها، وعلى الرغم من ذلك كانت تتأرجح بين العودة والغياب، لكنها حسمت أمرها في النهاية وقررت العودة للفن مجددا.

الفنانة كشفت أنها تستعد حاليا لطرح ألبوم جديد تتحمل تكلفته الإنتاجية كاملة، وعن أسباب ذلك، تقول: “لم تكن ظروفي الأخيرة تناسب شركات الإنتاج، ولذلك كان من الصعب أن أتفق مع أي شركة حتى لا أخلّ بتعاقدي معهم بعد ذلك، وفضّلت العودة بإنتاجي الخاص”.

وأضافت: “وبالفعل انتهيت من تسجيل خمس أغنيات؛ ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأكتفي بها لضمّها في ميني ألبوم؛ أو أُضيف إليها لأطرح ألبوماً كاملاً، لكنني متأكدة من أنني مشاقة كثيراً للغناء”.

يذكر أن ليلى غفران قد فقدت ابنتها هبة ابراهيم العقاد 23 عامًا، في عام 2008، بعدما عثر عليها مقتولة بـ7 طعنات، في شقتها في القاهرة، بغرض السرقة.