فلة الجزائرية تفتح النار على لطيفة

القاهرة ـ فتحت الفنانة الجزائرية فلة النار على الفنانة التونسية لطيفة، بعد أن عرض مقطع فيديو للأخيرة من أحد البرامج وهي تؤكد أن فلة طلبت التقاط صورة معها في إحدى المناسبات، هذا بالإضافة إلى وصفها لها بأنها غير متزنة.

فلة انفجرت في موجة ضحك، وعلقت على ما قالته لطيفة، بقولها: “أقسم بآيات الله ما شوفتها ولم يحدث هذا الموقف، أن من بلد فلة الجزائرية والشاب خالد العالميين، ومع ذلك ما طلبت منهم التقط صورة معهم هطلب من لطيفة؟”.

وردت على اتهام لطيفة لها بأنها غير متزنة، وتتناول الكحوليات والمخدرات، فقالت الفنانة الجزائرية: “هو في حد بيشرب اكتر منها يعني؟، وانا عندي قرحة المياه الغازية ممنوعة لي.. هناك اشخاص ذكاء على لؤم هي منهم”.

وكانت لطيفة قد هاجمت فلة الجزائرية خلال حلولها ضيفة على برنامج “100 سؤال”، حيث قالت إنها دائما ما تهاجمها بلا سبب، ثم تطلب التقاط صور معها، واصفة إياها بأنها غير متزنة وكل وقت بحال.