فتاة سعودية تقيم دعوى قضائية ضد والدها بسبب شاب

الرياض ـ أقامت فتاة سعودية دعوى قضائية ضد والدها، أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة، تتهمه فيها بالعضل في تسيير أمر زواجها من أحد الشبان .

وطالبت الفتاة في القاضي إثبات زواجها من الشاب الذي اختارته، ورفضه أبوها دون سبب واضح أو مبرر شرعي وذلك في حضور والدها وزوجها في المحكمة .

كما أكدت الفتاة في الدعوى المقامة على تصالحها مع والدها الذي أقر أمام هيئة المحكمة موافقته على تزويج ابنته من الشاب الذي اختارته، بمهر قدره 40 ألف ريال.

ووضعت الفتاة شرطين خلال الجلسة للموافقة على الزواج من الشاب، وهما عدم منعها من إكمال دراستها وعدم منعها ممارسة العمل والوظيفة.