جزائري يرش البنزين على رئيس بلدية ويحرقه

الجزائر ـ أقدم مواطنٌ جزائريّ على رش رئيس بلدية سيدي السليمان بمحافظة تيسمسيلت (350 كلم غرب العاصمة) بالبنزين وأشعل فيه النار وذلك بعد انتظاره خارج مقر البلدية، احتجاجًا منه على تلقيه تحذيرًا بخصوص أشغال توسعة لمسكنه المتواجد بالمدينة.

وأوضح بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “أن رئيس البلدية المدعو قاسمي عبد القادر تم نقله إلى مستشفى المدينة، ونظرًا لخطورة درجة الحروق تم نقله مرة ثانية إلى مستشفى دويرة في العاصمة”.

ووصف البيان هذه الحادثة بغير المسبوقة والجديدة، ولفتت وسائل إعلام جزائرية أن “المعتدي لاذ بالفرار وهو حاليًا محل بحث”.