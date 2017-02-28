السلطات الإيرانية تغلق صحيفة مقربة من التيار الإصلاحي

قم- الأناضول- أغلقت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، صحيفة “شاخه سبز″ (الغصن الأخضر)، المعروفة بقربها من التيار الإصلاحي.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فإن السلطات علّقت نشر صحيفة “شاخه سبز″ المحلية، ومقرها مدينة قم (وسط)، إلى أجل غير مسمى بقرار المدعي العام.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قرار إغلاق الصحيفة جاء على خلفية مقال تضمن إهانة لسكان حي “نيروكاه” في قم.

فيما صدر قرار باعتقال مدير النشر والتحرير. بحسب المصادر ذاتها.

وكانت صحيفة “شاخه سبز″، نشرت السبت الماضي، مقالة بعنوان “طفلي لا تذهب إلى نيروكاه وحيدًا”، انتقدت فيه للاستخدام العشوائي للسلاح في ذلك الحي؛ وهو الأمر الذي دفع سكان الحي المذكور للشعور بعدم الارتياح.