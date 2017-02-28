الصدام بين بيكيه وحكام الليجا يشتعل

لندن ـ قررت لجنة الحكام الإسبانية، تقديم شكوى ضد جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، بعد اتهامه للحكام بمجاملة ريال مدريد، إلى لجنة المسابقات الإسبانية.

ونشر بيكيه عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي تغريدة، وأرفق معها أربعة صور قارن فيه الأخطاء التحكيمية التي أضرت بفريقه برشلونة، مع تلك التي استفاد منها منافسه التقليدي ريال مدريد.

وكتب الدولي الإسباني في تغريدته: “ضد نفس الفرق، 8 نقاط، ثمانية على الأقل. هذه صور الصحافة المدريدية لمن يشكك”.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “اللجنة قررت إحالة التغريدات التي نشرها بيكيه عقب مباراة ريال مدريد وفياريال والتي حملت اتهامات للحكام بمجاملة ريال مدريد إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم”.

وأضافت الصحيفة: “اللجنة أظهرت أنها لن تتسامح مع أي انتقاد معها”.

وكان جيرارد بيكيه قد انتقد التحكيم في العديد من المناسبات هذا الموسم، ووصل به الحال لأن يصرخ في وجه رئيس رابطة الليجا في إحدى المباريات.