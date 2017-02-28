“الحوثيون” يمنعون مسؤولاً أممياً من دخول مدينة تعز اليمنية

اليمن – الأناضول – منع مسلحو الحوثي، الثلاثاء، مسؤولاً أممياً رفيعاً من دخول مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، بغية الاطلاع على الوضع الإنساني فيها، حسب مسؤول عسكري.

وقال العقيد عبده حمود الصغير، رئيس عمليات اللواء 17 مشاه بمحافظة تعز، إن “مسلحي الحوثي في نقطة تفتيش لهم غربي المدينة منعوا أوبراين من دخول المدينة للاطلاع على الوضع الإنساني فيها”.

وأضاف أنه وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة، كانوا قد استعدوا لاستقبال المسؤول الأممي، إلا أن الأخير لم يتمكن من دخول المدينة بسبب منع الحوثيين حتى الساعة (12:30 بالتوقيت المحلي).

وتابع الصغير أن “مسلحي الحوثي قاموا بإطلاق النار على مواقع للقوات الحكومية في المدينة من مكان تواجدهم في الجهة الغربية أثناء تواجد المسؤول الأممي”.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به المسؤول العسكري اليمني.

والأحد، وصل أوبراين مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة)، والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي، وبحث معه الوضع الإنساني في البلاد.

وقال حينها إنه يتطلع إلى زيارة محافظة تعز، للاطلاع على الوضع الإنساني فيها.

ويحاصر مسلحو الحوثي مدينة تعز من منطقة الحوبان وشارع الستين في الشرق والشمال، فيما تحدها السلاسل الجبلية من الجنوب.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، تمكن الجيش اليمني، بمساندة المقاومة الشعبية، من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، في عملية عسكرية، وسيطروا على طريق الضباب، فيما يواصل “الحوثيون”، السيطرة على معبر غراب غربي المدينة.