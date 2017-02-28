السلطات المصرية تمنع جبريل الرجوب من دخول اراضيها

رام الله – أ ف ب – منعت السلطات المصرية أمين سر حركة فتح اللواء جبريل الرجوب، من دخول أراضيها وأعادته من مطار القاهرة على الطائرة نفسها القادمة من الاردن التي كان وصل فيها، بحسب ما ذكر الرجوب مساء الاثنين.

وكان الرجوب مدعواً للمشاركة في مؤتمر في شرم الشيخ تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان “الارهاب والتنمية المجتمعية”.

وقال “وصلت الى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالي وزير الرياضة والشباب المصري من أجل التوجه معاً إلى شرم الشيخ، إلا أنني فوجئت بقرار الأمن المصري في مطار القاهرة بمنعي من دخول مصر”.

وقال المسؤول الاعلامي في حركة فتح منير الجاغوب انه تمت اعادة الرجوب الى الاردن على متن الطائرة التي وصل فيها.

وقال مسؤول مصري في مطار القاهرة ان المنع جاء “بناء على قرار من أجهزة الامن”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ولم تتضح أسباب منع الرجوب الذي يترأس أيضاً المجلس الاعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من الدخول.

وقال الجاغوب “المؤتمر في شرم الشيخ يعقد بتنظيم من جامعة الدول العربية. ومهما كانت الاسباب المصرية، لا يجوز منع اللواء الرجوب او اي مسؤول عربي من المشاركة في نشاط للجامعة العربية التي تحتضن مصر مقرها”.

وإثر ذلك، أعلن وزير العدل الفلسطيني علي أبودياك انسحابه من المؤتمر الذي كان يشارك فيه ايضاً.

وقال مسؤول فلسطيني، ان وزير العدل أعلن في كلمة القاها أمام المؤتمر انسحابه احتجاجاً على منع الرجوب وغادر مصر على الفور.