اعتبار الرئيسة بارك “متهمة” بالرشوة في تحقيقات الفساد

سيؤول – الأناضول – اعتبر فريق التحقيق الخاص بقضية فساد واستغلال للسلطة، الثلاثاء، رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، متهمة في تلقي رشوة، بعد أن أنهى تحقيقه، الذي استمر لمدة أربعة أشهر.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن المدعي المستقل بارك يونغ سو، قوله، إن “الرئيسة تواطأت مع صديقتها المقربة تشوي سون سيل، لتلقي رشاوى من أكبر مجموعة أعمال في البلاد (سامسونغ)، في مقابل مصالح أعمال تجارية”.

وأضافت الوكالة أن “الخطوة المرتقبة الآن هو اتخاذ المحكمة الدستورية قرار توجيه الاتهام للرئيسة بارك رسمياً، رغم أن الحصانة ضد الملاحقة القضائية، التي يتمتع بها الرئيس عندما يكون على سدة الحكم، قد تتسبب بتأخير هذه الخطوة”.

ومن المقرر، أن يوجه وكلاء النيابة الاتهام إلى وريث مجموعة سامسونغ العملاقة، الملياردير “لي جيه يونغ” بحكم الأمر الواقع، في نهاية اليوم بتهمة “منح أو الوعد بمنح رشاوى” بقيمة 43 مليار وون (36.3 مليون دولار أمريكي) إلى تشوي صديقة الرئيسة في مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لسامسونغ في عام 2015.

واستغرق التحقيق 90 يوماً للنظر في دعاوى تشير إلى أن الرئيسة بارك أوعزت لصديقتها تشوي التدخل في شؤون الدولة، والحصول على أرباح طائلة بالاستفادة من علاقاتها مع الرئيسة.

من جانبها، اعترفت المجموعة بتقديم الدعم المالي إلى تشوي، معللة بأن ذلك جاء تحت ضغط الرئيسة بارك، وأنها ضحية، ونفت أن يكون الدعم متعلق بدمج الشركتين التابعتين لها.

وفي 9 ديسمبر/كانون أول المنصرم، سلمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء “هوانج غيو آن”، بعدما عزلها البرلمان، لكنها تحتفظ بلقب “الرئيسة”، إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية.