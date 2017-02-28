العفو الدولية تتهم “الحوثيين” بتجنيد الأطفال في الخطوط الأمامية للصراع باليمن

اليمن - الأناضول – اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، جماعة “الحوثي” بتجنيد الأطفال واستخدامهم في “الخطوط الأمامية” في الصراع الدائر باليمن.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير بموقعها الالكتروني “هناك أدلة جديدة ظهرت بخصوص تجنيد جماعة الحوثي للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً للقتال كجنود في الخطوط الأمامية في اليمن”.

وأوضحت المنظمة في تقريرها، أنها تحدثت إلى عائلات تم تجنيد أربعة من أطفالها من قبل الحوثيين، واصفة ذلك التجنيد بأنه “ينتهك القانون الدولي”.

وقال التقرير إن “أسر الأولاد الأربعة تلقت منتصف فبراير/شباط الجاري أنباء تفيد أن أطفالها في مكان لم يكشف عن اسمه على الحدود اليمنية – السعودية.

وأضاف التقرير أن “وكالات تابعة للأمم المتحدة كانت قد وثقت ما يقرب من 1500 حالة من حالات الأطفال المجندين من قبل جميع أطراف النزاع باليمن منذ مارس 2015″.

وتابع التقرير “من المروع أن قوات الحوثيين تأخذ الأطفال بعيداً عن والديهم ومنازلهم، وتجريدهم من طفولتهم لوضعهم في خط النار، ما قد يعرضهم للوفاة”.

ووصف التقرير تجنيد الحوثيين للأطفال بأنه “انتهاك مخز ومشين” للقانون الدولي، مشدداً على الإنهاء الفوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً من قبل الحوثيين، وإطلاق سراح جميع الأطفال في صفوفهم.

ونقل التقرير عن مواطنين يمنيين قولهم إن “هناك زيادة لتجنيد الأطفال من قبل الحوثيين في أحيائهم، بسبب عدم حضورهم للدراسة في مدارسهم”.

وأردف التقرير “أثرت الحرب بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني، وهو ما جعل العديد من الأسر لم تعد تستطع تحمل تكاليف النقل اللازمة للأطفال للوصول إلى فصولهم الدراسية في كثير من الأماكن”.

كما أشار إلى أن بعض المعلمين مضربون عن التدريس لأنهم لم يعودوا يتلقون رواتبهم.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل وجرح آلاف المواطنين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل حسب تقديرات للأمم المتحدة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.