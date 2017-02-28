الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة وتأجيلها في غزة

رام الله - الأناضول – قررت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من أيار/مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، على موقعها الرسمي، إن الحكومة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، لتعذر اجرائها في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل.

إلا أن حركة “حماس″ رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007.