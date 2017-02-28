وزير الخارجية الفرنسي يؤكد على ضرورة اقامة دولة فلسطينية

جاكرتا - أ ف ب – أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الثلاثاء، اثناء زيارة لاندونيسيا، على ضرورة تطبيق حل اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية لإحلال السلام في الشرق الاوسط.

وقال اثر مباحثات في جاكرتا مع نظيرته الاندونيسية ريتنو مرصودي ان السلام في الشرق الاوسط “هدفنا يقرب بيننا ويتيح لنا ان نلتقي كثيراً”.

واكد الوزير الفرنسي ان “مواصلة ادراج ضرورة حل الدولتين للسلام في الشرق الاوسط على جدول اعمال المجتمع الدولي (اي) اسرائيل وفلسطين تتعايشان جنباً الى جنب بسلام وامن، معركة نخوضها وسنواصل خوضها لأنها ضرورية”.

وقالت وزيرة الخارجية الاندونيسية من جهتها ان بلادها وفرنسا لديهما “الموقف ذاته” من النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

وتاتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد ايام من توجيه 154 نائباً فرنسياً من كافة التوجهات السياسية رسالة الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يطلبون فيها ان تعترف فرنسا بدولة فلسطين.

يشار الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قال في 15 شباط/فبراير ان “حل الدولتين” ليس الحل الوحيد الممكن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي مؤكدا انه منفتح على بدائل اذا كانت تؤدي الى السلام.

وعملية السلام في الشرق الاوسط متوقفة منذ اكثر من عامين.