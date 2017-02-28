شيخ الازهر يطالب بضرورة التصدي لظاهرة الإساءة للإسلام

القاهرة - د ب أ – طالب فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، بضرورة إبراز مباديء الإسلام السمحة ونشر قيم التسامح عبر التعاون بين الناس، مؤكداً أن آيات القران الكريم وأحاديث السنة تحض على نبذ العنف والكراهية.

وقال الطيب ، في كلمة الثلاثاء خلال المؤتمر الدولي “الحرية والمواطنة..التنوع والتكامل” الذى يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، إن البحث عن الدوافع وراء الارهاب والمخططين له بات اكثر احتياجاً في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه من المدهش الترويج للإساءة للإسلام مع تنامي التطرف ، مشيراً إلى “شرذمة” ترفع راية الاسلام وأفرادها يتبادلون اتهامات الخيانة.

وطالب الطيب بضرورة تصدي المؤسسات الدينية في الشرق والغرب لظاهرة الاساءة للإسلام ، مؤكداً أن المروجين لظاهرة الاساءة للإسلام يتغافلون عن ضحايا الحروب الأبرياء، لافتاً إلى أنه لم يتم التطرق للحديث عن الدين في عمليات ارهابية خاصة في أمريكا وايرلندا.

وقال “إن المتأمل المنصف في ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه هذه التفرقة اللامنطقية، أو هذا الكيلَ بمكيالين بين المحاكمة العالمية للإسلام من جانب، وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رُغم اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الديني”.

وتابع “فبينما مرَّ التطرُّف المسيحي واليهودي بردًا وسلامًا على الغرب دون أن تُدنَّس صورة هذين الدينين الإلهين؛ إذا بشقيقهما الثالث يُحبَسُ وحده في قفص الاتهام، وتجري إدانتُه وتشويه صورتهِ حتى هذه اللحظة”.

وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة ومشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال البابا تواضروس ، في كلمته خلال المؤتمر ، إن مصر والمنطقة العربية كلها عانت من الفكر المتطرف والمتشدد، الذي يشكل أخطر تحديات العيش المشترك، معتبراً أن هناك أنواعاً مختلفة من الإرهاب منها الإرهاب الديني والبدني، الإرهاب الفكري المتمثل في فرض الفكر والهجوم على ممارسات الآخرين، وهناك الإرهاب المعنوي الذي يمثل حالة التطرف الفكرية.

وأشار البابا إلى ضرورة تعزيز ثقافة احترام الآخر، مقترحاً عدة حلول لتحقيق العيش المشترك والقضاء على العنف والفكر المتطرف ، منها تقديم القيم الدينية في صورة مستنيرة، وإرساء خطاب بناء عصري مستنير.

وأكد أن رجال الدين عليهم مسؤولية كبيرة في إرساء الخطاب العصري المستنير، وأن التنوع بين الإنسانية لا يعني الاختلاف بين الهوية الوطنية والمنهج الحضاري العصري، فالتنوع ينشئ الحوار، ويكون في دائرة من التعاون والتكامل والاستجابة لأسس وثقافة الحوار.

وشدد على ضرورة الأخذ من مبادئ الأديان والقيم الإنسانية النبيلة، التي تساعد في إرساء قيم الاحترام والتنوع والعيش المشترك واحترام التعددية الدينية، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك وحب الخير وحق قبول التعبير وتشجيع الحوار بصورة حضارية، وأهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح المفاهيم التي يثيرها أصحاب الفكر المتطرف، والتشارك في بناء الحضارة والوعي الإنساني، وتدعيم دور المرأة في التوعية حتى يتحقق الاستقرار ونقضي على التطرف ويسود السلام في كل دول العالم.

من جانبه قال الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، إن العيش والمشترك والمواطنة يرتبطان في أي مجتمع بالحفاظ على ثوابت أساسية هي كيان الدولة والهوية وحكم القانون، مضيفاً أن هذه الثوابت باتت تتصدع في العالم العربي وانعكس ذلك سلباً على العيش المشترك والمواطنة.

وأوضح دريان أن الإسلام أسس دولة المواطنة، ودعا للحفاظ على الضرورات الخمس وهي النفس والعقل والدين والعرض والنسل، داعياً إلى إخراج الدين من أتون الصراع السياسي وتربية الأجيال على المواطنة والسلام والعيش الواحد، وأن يعمل المسلمون والمسيحيون معاً لمواجهة التطرف والإرهاب.