رئيس وزراء البحرين من الدوحة: المنطقة محاطة بالتحديات

الدوحة – د ب أ – أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الثلاثاء، على أهمية زيادة التنسيق بين الدول الخليجية في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عنه القول لدى وصوله اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية تستمر يومين :”التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون الشقيقة قد أصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً”.

وأضاف :”مثل هذا التواصل … يوحد الرؤى في مجابهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية”.

وشدد على أن الحاجة الملحة لـ”الاتفاق على رؤى وتوجيهات مشتركة تضمن ديمومة التنمية وتعزز التكامل الثنائي والجماعي على الصعيدين الخليجي والعربي”.

وقال :”نحن في دول مجلس التعاون لدينا القاعدة الراسخة للعمل الخليجي المشترك اقتصادياً وأمنياً وتنموياً، وهو ما يساعد على توحيد الجهود للتعامل مع المستجدات والتطورات الإقليمية والعالمية وتطويعها”.