الأمم المتحدة: 8000 شخص فروا من غرب الموصل منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة

بغداد – د ب أ – أفادت الأمم المتحدة، بأن نحو ثمانية آلاف شخص نزحوا من مناطق غرب الموصل منذ إطلاق القوات العراقية عملياتها لتحرير المنطقة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن هؤلاء الأشخاص فروا من جنوب الموصل وحتى الأحد.

وأوضحت أن النازحين “في أغلب الأحيان يكونون منهكين ويعانون من الجفاف”.

وكانت الحكومة أطلقت العملية في 19 من شباط/فبراير الجاري لتحرير غرب المدينة من سيطرة تنظيم الدولة الذي سيطر عليها منتصف عام 2014 .

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أعلنت أمس أن كوادر الوزارة استقبلت 14 ألف نازح منذ بدء العمليات.