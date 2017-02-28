أردوغان: قمة إسلام أباد لمنظمة التعاون الاقتصادي ستكون تاريخية

إسطنبول - الأناضول – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اعتقاده أن القمة الـ13 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي ستعقد في إسلام أباد الأربعاء “ستشكل فرصة تاريخية” للمنظمة.

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، قبيل توجهه إلى العاصمة الباكستانية لحضور القمة، قال أردوغان إن القمة ستصادق على وثيقة رؤية 2025 للمنظمة، كما ستبحث تطبيق اتفاقية التجارة بين دول المنظمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار أردوغان أن قمة إسلام أباد تأتي في فترة تشهد فيها دول المنطقة تطورات حرجة، وتمر بأحداث تاريخية، كما أن الثقل السياسي والتجاري والاقتصادي العالمي لدول أوراسيا بدأ في التعاظم.

ولفت أردوغان إلى أن تركيز القمة سينصب على ربط خطوط التجارة والاتصالات والنقل في المنطقة ببعضها البعض من أجل تحقيق الرفاه، قائلاً إن المشروعات الكبيرة التي نفذتها تركيا في الفترة الأخيرة مثل مترو مرمراي ونفق أوراسيا وجسر يافوز سليم وجسر عثمان غازي والقطار السريع، صبت لصالح تقوية منظمة التعاون لاقتصادي.

وأكد أردوغان أن المنظمة ستصبح أقوى كمنصة للتعاون الإقليمي، قائلاً إن تركيا ستقوم بالدور الواقع على عاتقها من أجل زيادة دور وتأثير المنظمة، ومن أجل تطبيق القرارات التي ستصدر عن القمة.

وقال أردوغان إنه لا بد من الاعتراف بوجود مشاكل تعيق الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنظمة التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن دول المنظمة يقطنها 6% من سكان العالم فإنها لا تضم سوى 2% من التجارة العالمية.

و ذكّر بأن تركيا وإيران وباكستان أسسوا المنظمة عام 1985، لتكثيف جهود التعاون والتنمية.

وأضاف أن المنظمة توسعت وتطورت بمشاركة دول صديقة وشقيقة أخرى، ليصبح أعضاء المنظمة حالياً 10 دول تمتد على مساحة 8 ملايين كيلومتراً مربعاً، وتضم 400 مليون نسمة.

وأفاد أردوغان بأنه سيجري لقاءات ثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة.

ويرافق أرودغان عقيلته أمينة، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، ورئيس الأركان خلوصي أكار.