حماس: قرار إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة يُكرّس الانقسام

غزة – الأناضول – قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، الثلاثاء، إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة “يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة”.

وأضافت الحركة، في بيان لها، ” هذا القرار يعبّر عن استمرار السياسة الفئوية التي تنتجها الحكومة، وتصرّفها على أنها حكومة فتحاوية وليست حكومة وفاق”.

واستنكرت “حماس″ قرار الحكومة الفلسطينية، قائلةً إنه “استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس″.

وشددت الحركة على أن الانتخابات بـ”كافة مستوياتها، حق للشعب الفلسطيني”، داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و”عدم العبث به”.

وقررت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من أيار/مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو/أيار المقبل.

إلا أن حركة “حماس″ رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007.