فرار فتاتين إيزيديتين من قبضة “الدولة” في الجانب الغربي للموصل

العراق - الأناضول – أعلن مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، أن فتاتين إيزيديتين تمكنتا من الفرار من قبضة مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” في الجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد والوصول إلى القوات الأمنية العراقية.

وقال جبار حسن ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي إن “فتاتين، إحداهما طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات والأخرى 25 عاماً، تمكنتا من الفرار من قبضة مسلحي الدولة بالقرب من حي المأمون في الجانب الغربي لمدينة الموصل في ساعة متأخرة من ليلة أمس″.

وأضاف حسن أن “القوات الأمنية العراقية نقلت الفتاتين إلى قوات البيشمركة (جيش الاقليم)، والأخيرة نقلتهما إلى مخيم للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك ضمن الإقليم الكردي في شمال العراق”.

من جانبه، قال الناشط المدني الإيزيدي رعد طارق إلياس الذي شارك باستلام الناجيتين الإيزيديين في داخل مدينة الموصل، إن “إحدى الناجيتين من أهالي مجمع تل قصب (15 كلم جنوب سنجار) والأخرى من قرية حردان (18 كلم شمال شرق سنجار)”.

وأضاف: “تم انقاذ الفتاتين بعد ورود معلومات من مصادر خاصة عن تمكنهما من الفرار، حيث قامت قوة خاصة بالتسلل إلى مكان وجودهما ونقلهما إلى منطقة آمنة”.

ونفى إلياس علمه بجنسية من كان يحتجزهما واكتفى بالقول انه “عنصر داعشي”.

والإيزيديون مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.

وعثّرت السلطات الأمنية العراقية في نوفمبر/الثاني 2015 على مقبرتين جماعيتين غربي قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى (شمالي العراق) تضمان رفات 110 من الإيزيديين أعدموا رمياً بالرصاص على ايدي مسلحي تنظيم “الدولة”.

ويقول مسؤولون أيزيديون إن نحو 1200 مختطف ايزيدي لا يزالون معتقلين لدى مسلحي الدولة في مناطق متفرقة من محافظة نينوى منذ عام 2014.

وانطلقت الأحد من الاسبوع الماضي العمليات العسكرية لتحرير أحياء الجانب الغربي للموصل من سيطرة مسلحي تنظيم “الدولة” بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40 بالمئة من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكثر؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.