روسيا: تصويت الأمم المتحدة على عقوبات على سوريا يؤثر سلباً على محادثات السلام

جنيف – رويترز – قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي الثلاثاء، إن طرح القوى الكبرى لمشروع قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على الحكومة السورية بسبب الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام.

وأضاف للصحافيين “سيكون له أثر عكسي. المناخ سيكون سلبياً ليس لأننا سنستخدم الفيتو ولكن لطرح هذا المشروع.”

وسيصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار صاغته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحظر إمداد الحكومة السورية بالطائرات الهليكوبتر ووضع قادة عسكريين سوريين على القائمة السوداء.