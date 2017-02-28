الجامعة العربية تدين التفجير “الإرهابي” ضد الشرطة في البحرين

القاهرة - أ ف ب – دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، التفجير الذي استهدف حافلة للشرطة في جنوب مملكة البحرين وأدى لإصابة أربعة شرطيين بجروح.

وأعرب أبو الغيط في بيان صدر عن مكتبه، عن “تضامن جامعة الدول العربية ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين ودعمها للإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة لمواجهة الأعمال الإرهابية، وحفظ أمن البلاد واستقرارها”. وشدد أبو الغيط في بيانه على “رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله”.

وتعرضت حافلة لنقل الشرطة لتفجير بالقرب من قرية جو ذات الغالبية السنية جنوب البحرين، ما اسفر عن اصابة 4 أفراد حالتهم مستقرة.

وتشهد مملكة البحرين ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها اسرة سنية بانتظام اضطرابات منذ القمع العنيف في 2011 لحركة احتجاج للشيعة تطالب باصلاحات وتمثيل سياسي افضل لهم.