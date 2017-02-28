السفير الألماني يؤكد على أهمية زيارة ميركل للقاهرة

القاهرة – د ب أ – أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي على أهمية زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستصل للقاهرة الخميس، حيث تجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والسياسي والتطورات الجارية في مصر وألمانيا.

وأضاف لوي ، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، أنه من المتوقع أن يتم عقد لقاء موسع بين السيسي وميركل مع الوفد الألماني رفيع المستوي الذي يضم رؤساء كبرى الشركات الألمانية ثم يعقب ذلك مؤتمراً صحافياً.

وأشار إلى أن المباحثات بين السيسي وميركل سوف تستمر علي مائدة عشاء تقام على شرف المستشارة الألمانية.

كما أفاد بأن المباحثات المرتقبة بين السيسي وميركل سوف تتناول تطور العلاقات السياسية والاقتصادية التي شهدت طفرة وتطوراً في السنوات الأخيرة وكذلك تطورات الأوضاع في إفريقيا والوضع في ليبيا، حيث تلعب مصر دوراً كبيراً من أجل تحقيق وحدة ليبيا وجمع الأطراف الليبية على مائدة المفاوضات، هذا بالإضافة لبحث قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ووضع المؤسسات الألمانية العاملة والمجتمع المدني في مصر، الذي يحظى بأهمية كبيرة في ألمانيا.

وأوضح لوي أنه سيتم افتتاح ثلاث محطات كهرباء في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة -عبر الفيديو كونفراس – تم تنفيذها من قبل شركة سيمنز الألمانية.

وأكد السفير الأهمية السياسية لزيارة ميركل للقاهرة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ليست بمعزل عن مجمل العلاقات الثنائية وليست حدثاً منعزلاً ولكن تأتي كحلقة ضمن سلسلة من التطورات وتشابك العلاقات التي شهدت زخماً كبيراً.

وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الزيارات التي من بينها زيارة لوفد جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية في آذار/ مارس المقبل لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينما سيقوم وزير الزراعة الألماني بزيارة لمصر في نيسان/ أبريل المقبل.

ورداً على سؤال حول المؤسسات الألمانية في مصر، قال لوي إن “هذا الموضع يشغلنا منذ فترة طويلة، وأن هذه المؤسسات لها تواجد منذ عقود طويلة وتعمل عملاً ممتازاً ولكننا فوجئا في عام 2011 بوجود ارتياب من عمل هذه المؤسسات”.

وأضاف “أننا بصدد إزالة كافة الشوائب والشكوك حول عمل هذه المؤسسات حيث تم استجلاء الحقيقة خلال مناقشات طويلة مع الجانب المصري”.

وأكد أن عودة عمل هذه المؤسسات سوف يؤدي إلى تطوير العلاقات بين البلدين ويحظى بأهمية للجانب الألماني في العلاقات مع مصر، والتي سوف تكون من نتائج زيارة ميركل للقاهرة.

وأوضح أن هذه المؤسسات لا تندرج تحت إطار منظمات المجتمع المدني، وأنها تحصل على تمويل من الميزانية الاتحادية في ألمانيا وتحت إشراف الحكومة الألمانية ولكن هيكلها مستقل.

كما أوضح أن المؤسسات الألمانية تتعاون مع المجتمع المدني في مصر، والجانب الألماني يبحث إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأضاف السفير أن ميركل تهتم بحوار الأديان وخاصة الدين الإسلامي، موضحاً أن المستشارة الألمانية ستلتقى خلال زيارتها لمصر بفضيلة شيخ الأزهر.