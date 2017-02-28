أردوغان: إذا صدق حلفاؤنا في مكافحة “الدولة” سنتعاون معهم لتحرير الرقة

إسطنبول - الأناضول – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال كان حلفاء تركيا صادقون في مكافحة الدولة الاسلامية، فإن تركيا مستعدة للتعاون معهم في طرد تنظيم الدولة من الرقة وتسليمها لسكاها الأصليين، مؤكداً أن تركيا لا تريد البقاء هناك.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول قبيل مغادرته إلى باكستان الثلاثاء، أن تركيا لا ترغب في أن توجد بالقرب منها منطقة تمثل تهديداً لها.

وأشار أردوغان الى أن عدد من تم تحييدهم من عناصر الدولة خلال عملية درع الفرات وصل إلى 3 آلاف عنصر، هذا خارج ممن تم تحييدهم من تنظيم “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا.

وحول السماح للضباط وضباط الصف النساء العاملات في صفوف القوات المسلحة التركية بارتداء الحجاب خلال أدائهن وظائفهن في وحداتهن العسكرية، قال أردوغان، إن هذا الأمر كان متوقعاً، وجاءت تلك الخطوة بعد إجراء التقييمات اللازمة.

واعتبر أردوغان تلك الخطوة طبيعية في بلد يكون المسلمين 99% من سكانه، مشيراً إلى السماح بارتداء الحجاب في القوات المسلحة لدول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ولدى سؤاله عن عنوان “القيادة العسكرية منزعجة” الذي نشرته صحيفة “حريات” التركية يوم 25 فبراير/ شباط الجاري لأحد أخبارها، قال أردوغان “وضع مثل هذا العنوان – على الجريدة – أمر يفتقر إلى الأدب والاحترام”، مشيراً أنه تم البدء في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وأكد أردوغان أنه “ليس من حق أحد العمل على إيقاع مؤسسات الدولة ببعضها البعض. هذه الأساليب القديمة باتت جزءاً من الماضي”.