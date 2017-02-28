مقتل 5 من “الدولة” وعنصر من الحشد العشائري العراقي شرق سامراء

تكريت - د ب أ – قتل خمسة من مسلحي الدولة الإسلامية ( داعش) وعنصر من الحشد العشائري العراقي ، وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات اندلعت فجر الثلاثاء شرقي سامراء، بحسب مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن”اشتباكات اندلعت فجر اليوم بين عناصر داعش والقوات العراقية المشتركة في منطقة مطيبيجة، أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش وعنصر من الحشد العشائري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وتدمير عجلتين للتنظيم” .

وأضاف أن الاشتباكات مستمرة حتى الآن مع وصول قوة من عمليات سامراء بعد وصول عناصر التنظيم إلى المواقع الدفاعية للقوات العراقية.