مقتل 19 مسلحاً من طالبان شمال أفغانستان

كابول – الأناضول – قتل 19 مسلحاً في اشتباك جرى الثلاثاء، بين قوات الأمن وحركة طالبان شمالي أفغانستان.

وقال قائد شرطة ولاية جوزجان شمالي أفغانستان، رحمت الله تركستاني، إن مسلحين تابعين لحركة طالبان، هاجموا قوات أمن أفغانية في منطقة “سردره” بقضاء “درزاب” في جوزجان.

وأضاف أن اشتباكاً وقع بين المهاجمين وقوات الأمن، نتج عنه مقتل 19 من المهاجمين.

وأشار تركستاني، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة، لافتاً الى أنها تسببت كذلك بجرح 10 من المهاجمين بينهم شخص أوزبكستاني الجنسية، وأحد عناصر الأمن.

منوهاً بأن المنطقة تشهد ارسال تعزيزات عسكرية.