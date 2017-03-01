فيون.. مرشّح الرئاسة الفرنسية يواجه احتمال المثول أمام القضاء

فرنسا - الأناضول – رجّحت وسائل إعلام فرنسية أن مرشّح اليمين للإنتخابات الرئاسية المقبلة، فرانسوا فيون، ألغى زيارته المقررة، الأربعاء، إلى المعرض الزراعي، بسبب استدعائه من قبل قضاة التحقيق في قضية “الوظائف الوهمية” لعائلته.

وأفادت صحيفة “لو جورنا لدي ديمانش” الفرنسية، اليوم، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن فيون “استدعي من قبل قضاة التحقيق، وهو ما أدّى إلى إلغاء زيارته إلى المعرض الزراعي بباريس هذا الصباح”، دون أن توضّح الصحيفة مصدر خبرها.

وقبل صدور الخبر بالصحيفة الفرنسية، أفادت وسائل إعلام دولية بأن محامي فيون لم يؤكّد احتمال استدعاء موكّله من قبل القضاء.

من جانبه، أعلن مرشح الرئاسة الفرنسية، في بيان له، أنه سيعقد، منتصف اليوم (بالتوقيت المحلي/ 11 تغ) مؤتمراً صحافياً بمقر حملته الإنتخابية بالعاصمة باريس.

ورغم الحصانة البرلمانية التي يتمتّع بها فيون، كونه نائبا بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) عن الدائرة الثانية لإقليم باريس، إلا أنه بإمكان القضاة استدعاءه والتحقيق معه.

ويعتقد مراقبون أن الأزمة السياسية التي يواجهها فيون منذ انفجار قضية “الوظائف الوهمية” بحق عائلته، ستجبره في النهاية على إعلان انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في دورته الأولي في 23 أبريل/ نيسان القادم، رغم أنه سبق وأن رفض التخلي عن ترشحه إبان صدور التقارير الإعلامية بشأن قضية عائلته.

ففي 25 يناير/ كانون ثان الماضي، فتحت النيابة تحقيقاً أولياً بحق زوجته بينيلوب فيون على خلفية تقرير صحافي نشرته مجلة “لو كانار أونشيني” المحلية، أشارت فيه أنها “تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة لزوجها على الورق (وهمية)” في مجلس الشيوخ.

كما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية سابقًا، أن ابنته ماري” وابنه “تشارلز″، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما “مستشارين” لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة.