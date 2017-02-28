أمير قطر ورئيس وزراء البحرين يبحثان تعزيز العمل الخليجي

الأناضول- استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بالديوان الأميري في الدوحة، الثلاثاء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك”.

كما تم “مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك”، بحسب الوكالة.

ورحب أمير قطر برئيس وزراء البحرين، معتبرًا زيارته تعبر عن “حرص قيادة البلدين على تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون القائم بينهما لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة”.

ووصل رئيس الوزراء البحريني إلى الدوحة في وقت سابق الثلاثاء في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وقال رئيس وزراء البحرين عبر بيان صادر عنه، إن “التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون أصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا”.

وأوضح أن “مثل هذا التواصل يعزز الموقف المشترك ويوحد الرؤى في مجابهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية”.