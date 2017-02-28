القسام تحذر إسرائيل من تكرار القصف على غزة وتؤكد: سكوتنا ليس ضعفاً والأيامُ بيننا

غزة- الأناضول- حذرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إسرائيل من مغبة تكرار القصف على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، “أبو عبيدة”، في تغريدات نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، مساء الثلاثاء: “أي عدوان قادم على غرار ما حصل بالأمس سيكون للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام كلمتها فيه، والمقاومة إذا وعدت أوفت والأيام بيننا”.

وأضاف: “على ما يبدو فإن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، والسكوت أحيانا يفسر من العدو على انه ضعف”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه أغار الإثنين، على خمسة مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس، في قطاع غزة.

وقال الجيش، في تصريح صحفي أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط خلال ساعات الليل على أرض إسرائيلية، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على خمسة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة”.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن الهجمات التي تنطلق من قطاع غزة وتهدد إسرائيل ومواطنيها”.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن إصابة أربعة شبان بجراح متوسطة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة.